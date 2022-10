L'Atlético de Madrid savoure le retour en grâce d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

«Je sais que les gens veulent l'entendre de ma voix : je m'excuse pour le mal que j'aurais pu faire aux gens, mais le plus grand pardon que je veux demander est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe et avec des nuits comme celle-ci». Les mots forts d'Antoine Griezmann après la victoire de l'Atlético de Madrid, à San Mamés, contre l'Athletic Bilbao (0-1, 9e journée), en disent long. Après des années compliquées au FC Barcelone - qui l'ont contraint à quitter le club pour revenir à l'Atlético - et une première saison qui n'a été convaincante pour son retour chez les Colchoneros, on semblait avoir perdu Antoine Griezmann.

Depuis le début de cette nouvelle saison, "Grizou" ne s'était pas grandement fait remarquer avec trois petits buts inscrits d'août à fin septembre. La faute à un temps de jeu réduit à 30 minutes par match maximum, pour que les Colchoneros n'aient pas à signer définitivement le Français en fin de saison. «Ce n’est pas seulement entre mes mains. Je remercie seulement Dieu d’être ici. La vérité, c’est que ma famille est contente. Il est clair que j’aimerais jouer plus mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne», affirmait le numéro 8 madrilène.

Antoine Griezmann a enfin dit adieu au Barça

Alors qu'il était cantonné à un rôle de joker de luxe depuis le début de la saison, en raison de cette option d'achat à 40 millions d'euros, Antoine Griezmann est finalement parvenu à faire quelques efforts financiers pour régler sa situation. Début octobre, l'Atlético de Madrid a annoncé un «accord avec le FC Barcelone pour le transfert d'Antoine Griezmann. Le footballeur français a signé son nouveau contrat qui le liera à notre club jusqu'en 2026, en tant que rojiblanco pour trois saisons supplémentaires».

De quoi lui permettre de repartir de l'avant, au sortir d'un dernier rassemblement peu prometteur avec les Bleus - face à l'Autriche (2-1) et au Danemark (0-2) - qui pouvait lui porter préjudice pour une place de titulaire, au Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre prochain). Mais depuis son retour définitif dans son ancien club, le natif de Mâcon renaît de ses cendres.

L'Atlético va mieux avec un grand Griezmann

Souvent associé à Matheus Cunha ou Alvaro Morata à la pointe de l'attaque madrilène, le Français enchaîne enfin les bonnes performances et se montre de nouveau décisif devant le but. Après avoir offert la victoire aux Colchoneros face à l'Athletic Bilbao et s'être montré décisif contre Girona et le Rayo Vallecano, il s'est offert un doublé ce week-end sur la pelouse du Real Bétis, permettant aux Madrilènes de remonter à la troisième place au classement. Il affiche 6 buts et 3 offrandes en 15 matches pour le plus grand bonheur de Diego Simeone, son manager.

«Je suis très heureux pour lui. Il a fait un gros travail pour rester à l'Atlético de Madrid, parce qu'il veut être à l'Atlético. On dirait que l'on est en train de retrouver le Griezmann qui était parti. On revoit le Griezmann que l'on avait eu. Un leader sur le terrain, qui trouve sa place, qui comprend ses coéquipiers et que ses coéquipiers comprennent. Cela lui procure de bonnes sensations», expliquait le Cholo, après la victoire en Andalousie.

Enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps également, qui voyait ses cadres s'affaiblir à moins d'un mois du Mondial, au Qatar. Mais pour l'instant, l'attaquant de 31 ans va devoir encore enchaîner et montrer qu'il redevient, peu à peu, un joueur de classe mondiale. Et cela passera par une première grosse performance contre le Bayer Leverkusen. Une victoire lui permettrait de s'offrir son deuxième but européen de la saison et surtout d'éviter à l'Atlético une élimination prématurée, en phase de poules de la Ligue des Champions.