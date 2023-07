Manchester United revient à la charge pour Rasmus Hojlund !

La suite après cette publicité

Mason Mount venu renforcer l’entrejeu, André Onana pour remplacer David De Gea, les travaux d’Erik Ten Hag commencent à prendre forme. Mais le poste de numéro 9 pose encore question chez les Red Devils. Si la cible prioritaire des Mancuniens est connue de tous, ces derniers tardent à trouver un accord avec l’Atalanta pour Rasmus Hojlund.

D’après The Athletic, Manchester United a transmis une offre verbale de 60 M€ (50 + 10 M€ de bonus) à l’Atalanta Bergame pour s’offrir les services du buteur danois. Offre jugée encore insuffisante pour le club italien, qui demande plus de 70 M€ pour sa pépite. Rasmus Hojlund, lui, est d’ores et déjà d’accord pour rejoindre les Red Devils. Toujours selon le média anglais, les deux clubs seraient optimistes à l’idée de trouver un terrain d’entente, tandis que les négociations devraient perdurer dans les prochains jours. Affaire à suivre…

