La FIFA promet des mesures de sécurité renforcées au Mexique

Alors que plusieurs rencontres de championnat ont été reportées le week-end dernier au Mexique à la suite d’une vaste opération militaire dans l’État de Jalisco, la question de la sécurité autour de la prochaine Coupe du Monde refait surface. Des violences ont éclaté après l’annonce de la mort de Nemesio Oseguera, alias « El Mencho », chef du cartel Jalisco Nueva Generación, provoquant des blocages et des scènes de chaos notamment à Guadalajara, l’une des villes hôtes du tournoi (11 juin-19 juillet). La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a toutefois assuré qu’il n’existait « aucun risque » pour les supporters appelés à se rendre dans le pays.

Vendredi, la cheffe de l’État a indiqué s’être entretenue avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui lui a confirmé que l’instance allait revoir les plans de sécurité et de transport pour les trois villes concernées (Mexico, Monterrey et Guadalajara) afin de garantir la mobilité des supporters. Ces déclarations interviennent au lendemain de l’annulation par World Aquatics d’une étape de Coupe du Monde de plongeon prévue début mars au Mexique, décision qui ravive les interrogations sur la capacité du pays à assurer la sécurité des grands événements sportifs internationaux.