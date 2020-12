Bayern : Joshua Zirkzee plaît grandement à l'Eintracht Francfort

La suite après cette publicité

Comme beaucoup de clubs européens, le Bayern Munich dispose d'un bon centre de formation. De nombreux jeunes viennent d'ailleurs de percer en jouant avec l'équipe première comme Jamal Musiala ou encore Joshua Zirkzee. Et si le premier a déjà beaucoup joué cette saison avec le champion d'Allemagne (15 apparitions toutes compétitions confondues), le second n'a pas eu autant de chance, avec seulement cinq matches. Malgré un faible temps de jeu, l'attaquant de 19 ans a tapé dans l'œil de quelques clubs, et les intérêts se multiplient.

Selon Sky Germany, Joshua Zirkzee souhaite quitter la Bavière cet hiver, alors que son contrat court jusqu'en juin 2023, pour gagner du temps de jeu. Et le média allemand affirme que l'Eintracht Francfort a déjà entamé les discussions avec l'entourage du Néerlandais pour un prêt de six mois. Seul problème, les Aigles souhaiteraient avoir une option d'achat pour l'été prochain, ce qui ne semble pas être du goût du Bayern. Le FC Cologne et le FC Bruges seraient aussi sur le coup.