Tournoi Maurice Revello : la France s'incline contre le Panama après un match laborieux

Le traditionnel Tournoi Maurice Revello faisait son grand retour ce week-end, après avoir été annulé lors des deux saisons précédentes en raison des conditions sanitaires liées au Covid-19. Présente dans le groupe A, où l'Argentine de Mascherano a battu l'Arabie saoudite (1-0), l'équipe de France U20 de Diomède faisait son entrée en lice contre le Panama. Nianzou, Mara, Mbuku ou encore Ekitike étaient alignés pour faire le spectacle à Aubagne (Bouches-du-Rhône), mais la rencontre a finalement tourné au calvaire pour les Bleuets.

En manque de concentration dès l'entame du match, les Français subissaient deux énormes occasions d'entrée. Après un beau travail de Castillo devant Matsima, González, trouvé en retrait, ajustait un joli tir en première intention qui frôlait le cadre. Quelques instants plus tard, González, encore lui et seul dans la surface, trouvait le poteau de Zinga (3e). Décevants dans le contenu, les Bleuets ont ensuite subi la pression panaméenne avant une énorme occasion de Richardson, mais la tête du milieu havrais trouvait la main ferme de Dimas (44e).

Des Bleus plus que décevants

Sur un faux rythme tout au long de la première période, les Français restaient toujours autant timides devant le but. À l'inverse d'une équipe du Panama désireuse de se créer des occasions. Seul face à Zinga, Orélien était contré in extremis par Larkeche (48e). Les Américains pensaient même pouvoir ouvrir le score sur cette tête de Contreras, mais le numéro 15 panaméen était en position de hors-jeu (71e). Côté tricolore, seule une frappe molle de Mbuku était à constater... hors-cadre (70e).

C'est donc sur un bien triste 0-0 que les Bleus ont démarré le célèbre Tournoi de Toulon 2022, face à une formation du Panama bien plus faible sur le papier. La Marea Roja doit même avoir quelques regrets puisqu'elle a frappé sur le poteau, avant que l'arbitre ne refuse un but pour un hors-jeu. C'est finalement après une séance de tirs au but que le Panama a réalisé son exploit, après une tentative ratée du Monégasque Maghnes Akliouche. Plus que décevante, l'équipe de France devra montrer un tout autre visage mercredi, contre l'Arabie saoudite. De son côté, le Panama devra se frotter à l'Argentine, en tête de son groupe.