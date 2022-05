Après le sacre de l’AC Milan en Serie A ce week-end, le portier des Rossoneri Mike Maignan a publié une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle il salue la belle saison réalisée par son coéquipier Olivier Giroud. L’international tricolore auteurs de 14 buts et quatre passes décisives en 38 matches avec le club lombard.

Le gardien français a alors fait référence à la comparaison faite en 2020 par Karim Benzema qui avait déclaré : « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 », au sujet du buteur milanais. « J’aime bien ce genre de karting », a alors écrit Maignan sur son compté Instagram en partageant une photo avec Olivier Giroud dans le vestiaire, le tout accompagné d’un smiley qui rigole et d’un cœur.