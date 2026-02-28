Menu Rechercher
PSG : l’anecdote folle d’un ancien joueur de l’OM sur Matvey Safonov

Par Allan Brevi
Matvey Safonov a bouleversé la hiérarchie au PSG, devançant Lucas Chevalier, qui était pourtant arrivé à Paris l’été dernier. Charles Kaboré, qui a partagé le vestiaire avec lui pendant deux ans, se souvient d’après L’Équipe : « il est passé de quatrième gardien à titulaire. Tous les joueurs voulaient que ce soit lui parce qu’il était tellement fort ! Sur sa ligne, dans ses sorties dans les pieds, il était infranchissable. » L’anecdote qui marque le plus ? Dès ses premiers tirs au but avec le PSG, Safonov a impressionné tout le monde : « à l’entraînement, il en arrêtait un sur deux. Avec Flamengo en Coupe Intercontinentale, il en a stoppé quatre ! » La précision et l’intelligence de jeu du Russe ont rapidement fait taire les doutes.

Derrière l’apparente décontraction, Safonov cache un cerveau tactique affûté. Selon Fundukyan, son ancien directeur à Krasnodar : « Matvey est un homme de défi. Après les entraînements, je lui disais : "sur dix, je vais t’en marquer cinq." Il répondait : "non, aucun". Au fil des frappes, plus il observait mes mouvements, plus il bloquait tout. À la fin, je n’ai même plus réussi à en marquer un ! » Une préparation méticuleuse qui illustre parfaitement son obsession du détail et sa détermination.

Pub. le - MAJ le
