PSG : l’anecdote folle d’un ancien joueur de l’OM sur Matvey Safonov

Matvey Safonov a bouleversé la hiérarchie au PSG, devançant Lucas Chevalier, qui était pourtant arrivé à Paris l’été dernier. Charles Kaboré, qui a partagé le vestiaire avec lui pendant deux ans, se souvient d’après L’Équipe : « il est passé de quatrième gardien à titulaire. Tous les joueurs voulaient que ce soit lui parce qu’il était tellement fort ! Sur sa ligne, dans ses sorties dans les pieds, il était infranchissable. » L’anecdote qui marque le plus ? Dès ses premiers tirs au but avec le PSG, Safonov a impressionné tout le monde : « à l’entraînement, il en arrêtait un sur deux. Avec Flamengo en Coupe Intercontinentale, il en a stoppé quatre ! » La précision et l’intelligence de jeu du Russe ont rapidement fait taire les doutes.

La suite après cette publicité

Derrière l’apparente décontraction, Safonov cache un cerveau tactique affûté. Selon Fundukyan, son ancien directeur à Krasnodar : « Matvey est un homme de défi. Après les entraînements, je lui disais : "sur dix, je vais t’en marquer cinq." Il répondait : "non, aucun". Au fil des frappes, plus il observait mes mouvements, plus il bloquait tout. À la fin, je n’ai même plus réussi à en marquer un ! » Une préparation méticuleuse qui illustre parfaitement son obsession du détail et sa détermination.