Mercato : le joli onze des joueurs sans club

Avant chaque mercato, de nombreux joueurs peinent à retrouver un club malgré un CV plutôt bien fourni. Cet hiver, un grand nombre d'entre eux sont dans ce cas et pourraient venir en aide à certains clubs de Ligue 1 notamment, en grande difficulté financière depuis la crise sanitaire. Voici notre onze des joueurs libres qui sont sur le marché et espèrent rapidement trouver preneur. Et il y a de jolis talents qui pourraient relancer leur carrière pour ce début d'année 2022.

Au poste de gardien de but, peu de joueurs expérimentés sortent du lot, mais il y a des paris à tenter. Parmi eux, on retrouve un ex-international Espoirs : Zacharie Boucher (29 ans). Formé au Havre et passé par Toulouse, puis Auxerre et Angers, le Français s'est ensuite perdu en Grèce, à l'Aris Salonique, où il n'a disputé que neuf rencontres avant de se retrouver sans club depuis l'été dernier. Pourtant, le vainqueur du Trophée UNFP du meilleur gardien de but de Ligue 2 en 2013 possède certaines qualités et avait fait les beaux jours d'Auxerre entre 2015 et 2018. Il s'entraîne actuellement avec l'AJA. Nous aurions également pu citer Yoan Cardinale (27 ans), sans contrat depuis son départ de Nice, l'an dernier.

L'ex-défenseur le plus cher du monde est sans club

Sur l'aile gauche, nous avons choisi d'aligner un ancien latéral du Real Madrid : Fábio Coentrão (33 ans). Ancien prometteur de Liga portugaise, Coentrão avait rejoint la Maison Blanche, où il avait réalisé un parcours en demi-teinte. Après des prêts peu concluants à l'AS Monaco et au Sporting Portugal, l'international portugais avait retrouvé son club formateur de Rio Ave jusqu'à la saison dernière. Son expérience et son apport défensif pourraient aider un bon nombre de clubs européens. En défense centrale, on retrouve Eliaquim Mangala (30 ans). L’ancien défenseur le plus cher du monde est toujours libre de tout contrat depuis son départ du Valence FC cet été. S'il a eu quelques touches en Grèce durant l'été, l’international tricolore (8 sélections) attend toujours le bon challenge pour se relancer et s'entraîne assidûment avec un préparateur physique.

Le passage de Neven Subotić (33 ans) à Denizlispor n'aura pas duré. L'international serbe de 33 ans a résilié son contrat avec la lanterne rouge de Süper Lig, quatre mois seulement après son arrivée en provenance de l'Union Berlin. L'ancien Stéphanois n'a disputé que quatre petits matchs depuis le début de la saison en Turquie et pourrait trouver un joli point de chute en Europe. Pour compléter cette défense, on retrouve un autre ancien joueur de Ligue 1 : Mapou Yanga-Mbiwa (32 ans). Libre comme l'air depuis la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, le défenseur polyvalent pourrait bien revenir aux affaires en 2022. Le défenseur central international tricolore (4 capes) est toujours à la recherche d'un nouveau point de chute.

Un milieu de terrain impressionnant

Au milieu de terrain, beaucoup d'internationaux sont encore libres. Parmi eux, Clément Grenier (30 ans) est toujours à la recherche d'une nouvelle opportunité depuis son départ de Rennes, l'été dernier. Selon nos informations, il serait ciblé par Troyes pour renforcer l'effectif de l'ESTAC, actuel 17ème de Ligue 1, alors qu'il s'entraîne actuellement avec l'OL. Libre depuis son départ de Bournemouth, l'ancien grand espoir d'Arsenal, Jack Wilshere (29 ans), ne croule pas sous les offres. Alors qu'il s'entraîne pour le moment avec le club londonien, le manager des Gunners, Mikel Arteta, assure pourtant qu'il a le niveau de la Premier League.

Nabil Bentaleb (27 ans) est toujours à la recherche d'un nouveau projet depuis son départ de Schalke 04. Selon nos informations, le milieu international algérien, en pleine possession de ses moyens, est en discussions avancées avec Angers pour cet hiver. Pour terminer avec ce séduisant milieu de terrain, on retrouve Hatem Ben Arfa (34 ans). L'ancien milieu de terrain de l'OM, de l'OL et du PSG est encore sans contrat et n'a toujours pas l'ombre d'une piste concrète, depuis une saison compliquée avec Bordeaux l'an dernier. «Pour l'instant, il prend son temps et continue de s'entraîner en attendant un bon projet. De toute façon, il est libre, donc il peut s'engager où il veut et très rapidement», nous expliquait une source proche du joueur.

Deux buteurs en perte de vitesse

En attaque, nous avons choisi Wilfried Bony (33 ans). L'international ivoirien était longtemps perçu comme un grand buteur de Premier League lorsqu'il enchaînait les buts du côté de Swansea. Mais après un départ à Manchester City contre un montant d'environ 32,5 millions d'euros, le buteur s'est perdu. Il avait rejoint l'Arabie Saoudite et le Qatar, et reste sans contrat depuis 2020. Sur ses réseaux sociaux, l'Ivoirien affirme qu'il s'entraîne actuellement avec Newport County, en League Two (D4 anglaise).

Pour terminer ce onze, voici Kevin Mirallas (34 ans). Formé au LOSC et passé par Saint-Etienne, l'ex-buteur d'Everton est également à la recherche d'un nouveau point de chute après une saison à Gaziantep, en Turquie. L'ex-international belge s'entraîne toujours et attend une nouvelle opportunité. Selon la presse belge, il s'entraînerait présentement avec les Espoirs du Standard de Liège. Sans que la signature d’un contrat ne soit à l’ordre du jour...