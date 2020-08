LdC : le Paris Saint-Germain s'incline en finale contre le Bayern Munich

Pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain avait rendez-vous avec le Bayern Munich ce dimanche soir à Lisbonne, à l'Estadio da Luz. L'objectif était simple pour le club parisien : gagner pour enfin soulever la coupe aux grandes oreilles. Les Bavarois, eux, visaient un sixième succès final en C1, après avoir gagné l'édition 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013.

Après une première période sans le moindre but, le tableau d'affichage évoluait au retour des vestiaires avec l'ouverture du score du club allemand. Servi par Kimmich, Coman, formé au PSG, débloquait la situation de la tête (59e, 0-1). Derrière, les joueurs de Thomas Tuchel n'arrivaient malheureusement pas à créer le danger pour égaliser. Le score ne bougeait plus et le Bayern Munich remportait cette Ligue des Champions 2020 !