N2 : Bordeaux perd une 5e fois de suite et plonge dans la crise

Plus rien ne va à Bordeaux. Après avoir réussi une folle remontée au classement de National 2 au point de devenir leader et croire à la montée il y a quelques semaines, la formation de Bruno Irles a concédé 4 défaites de rang. Et ce vendredi, face à Blois, il fallait vite stopper la mauvaise série.

Mais les coéquipiers d’Andy Carroll ont encore sombré avec une nouvelle défaite, la cinquième de suite. C’est le joueur de Blois Noe Sommer qui a inscrit l’unique but du match (0-1). Bordeaux plonge définitivement dans la crise et peut quasiment dire adieu à la montée en National. Un énorme coup dur pour le projet de Gérard Lopez.