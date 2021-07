Copa América : l'Argentine empoche 10 millions de dollars

Cette nuit, l'Argentine n'a pas remporté que la troisième Copa América de son histoire. Selon Globo, le titre de champion d'Amérique du Sud permet à la fédération argentine d'empocher un chèque de 10 millions de dollars de la part de la CONMEBOL. Un montant neuf fois supérieur à celui que recevra le Brésil pour son statut de vice-champion (1,1 million). Cela s'ajoute aux 4M$ donnés à chacune des 10 sélections qui ont participé à la 18ème édition de la Copa.

A l'exception de la Bolivie et du Venezuela, éliminés dès la phase de poules, les 8 autres équipes reçoivent une somme supplémentaire en fonction de leur classement : de la huitième à la cinquième place, les équipes encaissent entre 250.000 et 400.000 dollars, 450.000$ pour le Pérou (4ème), 500.000$ pour la Colombie (3ème), 1.100.000$ pour les Auriverdes (2ème) et enfin les 10.000.000$ pour l'Albiceleste (1ère).