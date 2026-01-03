Le point médical du PSG avant le derby face au Paris FC

Quatre joueurs du PSG ne pourront pas répondre à l’appel pour le derby face au Paris FC, demain soir, au Parc des Princes. Dans son traditionnel point médical, le club de la capitale a annoncé que Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Matvey Safonov étaient tous en instance de reprise. Le jeune Martin James est, lui, malade.

« Kang-In Lee travaille individuellement suite à sa lésion musculaire de la cuisse gauche. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite, Quentin Ndjantou sera indisponible ces prochaines semaines. Matvey Safonov effectue un travail adapté suite à sa fracture de la main gauche. Malade, Martin James reste au repos », peut-on lire.