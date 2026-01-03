Ligue 1
Le point médical du PSG avant le derby face au Paris FC
1 min.
@Maxppp
Quatre joueurs du PSG ne pourront pas répondre à l’appel pour le derby face au Paris FC, demain soir, au Parc des Princes. Dans son traditionnel point médical, le club de la capitale a annoncé que Kang-In Lee, Quentin Ndjantou et Matvey Safonov étaient tous en instance de reprise. Le jeune Martin James est, lui, malade.
La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain @PSG_inside – 11:11 Voir sur X
« Kang-In Lee travaille individuellement suite à sa lésion musculaire de la cuisse gauche. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite, Quentin Ndjantou sera indisponible ces prochaines semaines. Matvey Safonov effectue un travail adapté suite à sa fracture de la main gauche. Malade, Martin James reste au repos », peut-on lire.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La presse lance le derby entre le PSG et le Paris FC, la story de Lamine Yamal qui retourne l’Espagne
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer