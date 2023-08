Séville confirme le prochain départ de Yassine Bounou

Yassine Bounou a-t-il joué son dernier match avec le FC Séville face à Manchester City en Supercoupe, mercredi soir ? Après quatre saisons passées en Andalousie, le portier marocain est plus que jamais proche d’un départ. Un temps courtisé par le Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer, le gardien de 32 ans semble finalement opter pour une destination exotique : l’Arabie saoudite et Al Hilal. Au moment d’aborder la fin du marché des transferts, l’entraîneur sévillan José Luis Mendilibar a reconnu que son joueur était bel et bien en instance de départ mais aucun accord n’a pour le moment été conclu avec le club saoudien.

« Pas encore, mais c’est là. Je pense qu’il va partir, je ne sais pas quand mais il semble qu’il ait les portes de l’Arabie ouvertes. C’est ce que j’ai dit au conseil d’administration après la saison dernière, si nous ne pouvons pas nous améliorer pour qu’il nous laisse tels que nous sommes, nous sommes heureux de ce que nous avons. Jusqu’au 1er septembre, tout peut arriver. Je ne sais pas qui doit prendre des mesures pour clore ce débat », a reconnu le coach ibère, des propos rapportés par Marca. Il se serait d’ailleurs envolé pour l’Arabie saoudite après le match d’hier soir.