OM : les promesses d’Issa Kaboré

L’été dernier, avec l’arrivée d’Igor Tudor, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille a dû revoir ses plans concernant le mercato. Fini les joueurs qui veulent la possession et qui savent jouer dans les petits espaces et bienvenu à ceux qui répètent les courses et qui sont physiquement au-dessus de la moyenne.

C’est dans ce cadre précis qu’Issa Kaboré, prêté l’année passée à Troyes par Manchester City, a été une nouvelle fois prêté, cette fois à l’OM. « L’idée, c’est de jouer et de rester à Marseille, ce n’est pas de retourner à City. C’est un très grand club et ça va m’apporter beaucoup pour les prochaines étapes », avait-il d’emblée expliqué tout en précisant dans l’interview qu’il nous avait accordé. Mais son option d’achat se situe aux alentours de vingt millions d’euros.

« C’est un vrai gars en or, humble, qui veut progresser »

Une somme assez énorme, surtout pour un élément qui est, à la base et toujours aujourd’hui, le remplaçant naturel de Jonathan Clauss. Souvent cette saison, Cengiz Ünder lui a même été préféré au poste de piston droit. Car Kaboré est jeune (21 ans), mais, même s’il apprend au fur et à mesure, il a commis quelques petites boulettes et s’est montré peu rassurant lors de ses entrées et même de certaines de ses titularisations.

Sauf que quelque chose a changé, semble-t-il. L’International burkinabé est entré en toute fin de match contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France (2-1) et a joué 45 minutes contre Clermont le week-end dernier. Cette fois, ses prestations étaient relativement loin de celles qu’on avait pu observer en début de saison. Il a remporté ses duels, fermé son couloir, de quoi bien augurer pour la suite.

« C’est un vrai gars en or, humble, qui veut progresser. On travaille sur la partie technique, des petits détails, parce que physiquement, c’est un athlète de haut niveau. Je suis content de lui donner du temps de jeu. Même s’il y a de la concurrence, je sais que si j’ai besoin de lui, il est prêt », a avancé Igor Tudor en conférence de presse. De quoi le voir un peu plus sur cette fin de saison…

