UEFA Europa League

Ligue Europa : quel tirage pour les clubs français ?

Par Josué Cassé
1 min.
Le trophée de la Ligue Europa pendant un tirage au sort @Maxppp

La phase de la ligue est terminée ! La nouvelle formule de la Ligue Europa va désormais laisser place à ce que tout le monde attend, les matches à élimination directe. Avec comme la saison passée les fameux barrages, qui se disputeront en aller-retour durant le mois de février. Des 16es de finale en somme, pour accéder aux huitièmes, entre les équipes qui ont terminé entre la 9e et la 24e place du classement. Le 9e ou 10e affrontera le 23e ou 24e. Le 11e ou 12e affrontera le 21e ou le 22e. Ainsi de suite jusqu’au 15e ou 16e face au 17e ou 18e. Et puisque désormais le classement ne bougera plus, on connait donc les 2 adversaires potentiels pour nos clubs français.

Le LOSC a achevé cette première phase à la 18e place et devra affronter soit l’Etoile Rouge de Belgrade, soit le Celta Vigo. Et s’il se qualifie, il devra affronter en 8e de finale soit l’OL, soit Aston Villa ! Les deux clubs français pourraient donc rapidement se retrouver dans la compétition… Pour rappel, les matches aller se joueront le 17 et 18 février prochain, les matches retour la semaine suivante, les 24 et 25 février. Puis le dernier tirage au sort de la compétition se tiendra le vendredi 27 février, et déterminera ainsi la totalité du tableau. La finale se jouera cette saison à Istanbul, le 20 mai prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
