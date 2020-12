La Juventus doit faire de la place avant le mercato

C'est un constat implacable depuis le début de la saison. Quand Cristiano Ronaldo (35 ans) n'est pas là, la Juventus ne présente pas le même visage. Les champions d'Italie, déjà à 9 points de l'AC Milan leader de Serie A (avec un match de retard), peinent surtout dans le domaine offensif, ce qui pose la question de l'arrivée d'un élément supplémentaire dans ce secteur, ne comptant que Paulo Dybala (27 ans) et Alvaro Morata (28 ans) en l'absence du Portugais, en janvier.

Des pistes sont étudiées et mènent principalement à Olivier Giroud (34 ans, Chelsea) et Arkadiusz Milik (26 ans, Naples), explique Tuttosport dans son édition du jour, mais la Vieille Dame a du pain sur la planche avant de penser à recruter. D'abord, les Turinois, en proie à des difficultés économiques comme tous les clubs de la planète, doivent dégager des liquidités et libérer de la masse salariale pour agir plus librement.

Dégraisser et/ou faire des déçus

Le cas Sami Khedira (33 ans) pourrait lui offrir cette possibilité. Alors qu'il souhaitait aller au bout de son contrat (juin 2021) sans jouer, l'Allemand semble s'être résolu à partir dès janvier, avec des appels du pied à destination de la Premier League. Son départ permettrait à la Juve d'économiser près de 6 M€. Une somme bienvenue par les temps qui courent. Mais cela ne suffira peut-être pas. En effet, l'ancien du Real Madrid n'est pas inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. Une liste qui affiche déjà complet.

Alors, pour pouvoir compter sur un renfort pour les phases finales de C1 (le billet pour les 8es de finale est déjà en poche), Andrea Pirlo devra se séparer d'un élément. Le nom de Federico Bernardeschi (26 ans) circule encore, comme cet été. Mais l'international azzurro (27 capes, 5 buts), annoncé à l'OL lors du dernier mercato, mise sur la stabilité pour accrocher une place parmi les 23 de Roberto Mancini pour l'Euro 2021. Un casse-tête à résoudre donc pour le directeur sportif Fabio Paratici, qui pourrait toutefois décider de recruter devant et priver un des joueurs actuellement inscrit de C1 en 2021. Tempête sous un crâne...