Dortmund : les premiers mots de Jude Bellingham

C'est désormais officiel : le grand espoir du football anglais Jude Bellingham s'engage au Borussia Dortmund pour un contrat longue durée. Une transaction à 25 millions d'euros pour le jeune joueur de 17 ans venu de Birmingham en Championship où il a disputé 43 rencontres.

Après avoir snobé Manchester United, il a choisi le Borussia. Dans un communiqué du club, il a prononcé ses premiers mots : « je ne peux pas assez remercier Birmingham City pour ce que le club a fait pour moi - pas seulement cette saison, mais depuis que je suis arrivé quand j'avais sept ans. Maintenant, je suis vraiment ravi de rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe. Le parcours du BVB, mais surtout comment ils aident les jeunes joueurs à s'améliorer, a rendu la décision très facile pour moi personnellement et pour toute ma famille. J'ai hâte de jouer dans l'un des plus beaux stades du monde. »