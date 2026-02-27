Liga
Real Madrid : Raul Asencio touché aux cervicales
@Maxppp
Sorti sur blessure lors du barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica, Raul Asencio suscitait de vivres inquiétudes après avoir été emmené directement à l’hôpital. Depuis, le joueur a voulu se montrer rassurant, mais aujourd’hui, la Casa Blanca annonce qu’il est bien touché aux cervicales.
La suite après cette publicité
«Après les examens réalisés sur notre joueur Raúl Asencio par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une contracture cervicale. Son état sera réévalué prochainement.» Asencio sera logiquement absent face à Getafe lundi prochain.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
La presse tremble avant le tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Espagne s’enflamme pour Jürgen Klopp
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer