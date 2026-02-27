Menu Rechercher
Real Madrid : Raul Asencio touché aux cervicales

Par Matthieu Margueritte
Raúl Asencio sonné contre Benfica @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Sorti sur blessure lors du barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica, Raul Asencio suscitait de vivres inquiétudes après avoir été emmené directement à l’hôpital. Depuis, le joueur a voulu se montrer rassurant, mais aujourd’hui, la Casa Blanca annonce qu’il est bien touché aux cervicales.

«Après les examens réalisés sur notre joueur Raúl Asencio par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une contracture cervicale. Son état sera réévalué prochainement.» Asencio sera logiquement absent face à Getafe lundi prochain.

Pub. le - MAJ le
