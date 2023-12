Super League : deux clubs français se joignent à la fronde

Engagé dans une bataille judiciaire avec l’UEFA, la Super League attendait impatiemment la décision rendue, ce jeudi, par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone se sont félicités en apprenant le verdict de la CJUE et que les promoteurs du projet ont révélé les premiers contours de cette nouvelle compétition, de nombreux clubs européens n’ont pas tardé à rejeter en bloc la SL. Après le Paris Saint-Germain, c’est au tour du LOSC et de Toulouse de s’ajouter à la fronde.

Par l’intermédiaire de son président, Olivier Létang, les Dogues ont réaffirmé «leur attachement et leur engagement en faveur d’un football populaire et des compétitions ouvertes et équitablement accessibles à tous» tout en renouvelant «leur soutien aux institutions et aux compétitions du football européen» via un communiqué officiel. Même son de cloche pour le Téfécé qui a pris position en annonçant «vouloir continuer à collaborer étroitement avec les institutions du football européen et international en tant que membre de l’ECA».