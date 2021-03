PSG : Lionel Messi refroidit Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le PSG est à un tournant. Le contrat de ses deux grosses stars - Kylian Mbappé et Neymar - arrive à expiration en 2022. Pour le joueur brésilien, il ne devrait pas y avoir de souci, et tout porte à croire qu'une prolongation sera annoncée officiellement. En revanche, pour le Français, c'est bien plus flou. Les dernières informations indiquaient que son choix serait fait cet été.

Plusieurs gros clubs sont à l'affût pour le Bondynois, dont le Real Madrid. Seulement, du côté de Concha Espina, on attend surtout l'été 2022 pour passer à l'attaque. Florentino Pérez et ses équipes espèrent ainsi que l'international tricolore ne prolongera pas et qu'il pourra débarquer en Espagne libre de tout contrat. Quoi qu'il en soit, Marca dévoile de nouveaux détails sur l'avenir du joueur.

Il veut être le leader

Et ils semblent aller dans le sens du Real Madrid. Le média précise que l'ancien de Monaco n'a pas pour principal objectif l'argent. Il pourrait quitter le PSG pour un autre club qui lui propose un salaire moindre à ce que les dirigeants franciliens sont prêts à lui mettre sur la table. Cela tombe bien, les finances du Real Madrid sont délicates en ce moment. Ce qu'il veut, c'est être le leader d'un projet. Et toujours selon le journal, la possible arrivée de Lionel Messi à Paris ne ferait pas ses affaires.

Un duo composé de l'Argentin et de son acolyte Neymar ne lui permettrait pas d'avoir les clés de l'attaque parisienne, alors qu'ailleurs, à Madrid par exemple, il serait certes entouré de grands joueurs comme Benzema mais aurait bien plus de responsabilités. Le joueur, qui cherche à mener une équipe, perdrait même de l'importance si La Pulga venait à rejoindre la capitale française au terme de son contrat à Barcelone. Pour résumer, Lionel Messi peut rendre un petit service au Real Madrid....