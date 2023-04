Ligue 1 : le FC Nantes arrache un match nul héroïque face à l’AS Monaco

Pour espérer mettre la pression sur l’Olympique de Marseille - sur la dernière marche du podium, l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse de la Beaujoire ce dimanche après-midi pour y affronter le FC Nantes, à quatre unités de la zone avant cette rencontre. Vainqueur de ses deux derniers matches de championnat, le club du Rocher pouvait revenir à égalité avec l’OM, qui jouera à Lorient ce dimanche soir. Finalistes pour défendre leur titre en Coupe de France, les Canaris traversaient néanmoins une période compliquée en L1, eux qui n’avaient plus goûté à la victoire depuis le 12 février dernier, c’était contre… Lorient.

Le début de rencontre entre les deux formations paraissait plutôt équilibré, sans grande occasion à se mettre sous la dent pour les premières minutes. Cependant, les Monégasques, efficaces, ouvraient le score sur corner grâce à son défenseur central Disasi, qui s’offrait un enchaînement de grande classe pour crucifier Alban Lafont (0-1, 21e). Moins de dix minutes plus tard, Caio Henrique, encore lui, distillait un coup de pied de coin dangereux dans la zone de vérité pour trouver un Matazo chanceux, voyant le ballon rebondir sur son bras pour le but du break (0-2, 30e). Tout allait pour le mieux chez les Asémsites, mais il fallait bien un mais…

L’ASM surpris

Car oui, les visiteurs avaient beau avoir deux buts d’avance au score, ils n’étaient pas les plus sereins et subissaient plusieurs occasions des hommes en jaune, poussés par ses supporters. Mais avant le retour des vestiaires, les joueurs en rouge et blanc tombaient sur un Lafont vigilant, notamment face à Diatta (38e) ou encore Golovin (43e). Après la pause, l’ASM était mis en échec par le portier nantais face à Ben Yedder (50e), Ben Seghir (52e) ou encore Golovin (67e). Girotto se muait même en dernier rempart devant sa ligne pour empêcher le troisième but signé WBY (72e). DE quoi donner de l’espoir aux locaux pour aller chercher au moins un point.

Grâce au coaching de Kombouaré, le FC Nantes arrivait à rattraper son retard avec les entrants Mohamed et Blas, le premier sur un service du second depuis le poteau de corner (1-2, 65e). Le numéro 10 imitait son coéquipier égyptien et plaçait un coup de casque au second poteau pour tromper Nübel (2-2, 78e). Une efficacité clinique pour les vainqueurs de la Coupe de France en titre, buteurs sur les deux seuls tirs cadrés. Mohamed avait même réussi à trouver le chemin des filets en fin de match, mais sa position illicite obligeait l’arbitre à annuler le but (85e). Avec ce partage de points (1-1), le FCN prend un point important pour la course au maintien, Monaco manque l’occasion de revenir à égalité avec Marseille et reste au pied du podium de Ligue 1.