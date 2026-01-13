Real Madrid : le message de Jude Bellingham pour Xabi Alonso

Remercié lundi soir, Xabi Alonso n’est plus l’entraîneur du Real Madrid. Remplacé par son ex-coéquipier Alvaro Arbeloa, présenté à la presse ce mardi après-midi, le technicien espagnol a reçu de nombreux messages de soutien de la part de son vestiaire, à l’instar de Kylian Mbappé ou Thibaut Courtois sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Cependant, plusieurs éléments du vestiaire madrilène n’avaient pas réagi à son licenciement, comme Vinicius Jr ou Jude Bellingham, ce qui avait provoqué une polémique. Pour éteindre l’incendie, l’Anglais a publié une story Instagram d’une photo de lui, accompagné de son ex-coach : «merci, Mister. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir», a-t-il lâché.