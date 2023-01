Ça brûle pour Yassine Benzia à Qarabag !

En fin de contrat en juin prochain, Yassine Benzia (28 ans) va quitter Dijon afin de retrouver du temps de jeu. Et l’international algérien va prendre la direction de l’Azerbaïdjan.

Selon nos informations, l’ancien joueur de l’OL va signer un contrat de deux ans et demi avec Qarabag, leader du championnat. L’opération est en très bonne voie et devrait être finalisée dans les prochaines heures, sauf retournement de situation. En effet, les deux clubs se sont entendus. Après la France, la Turquie et la Grèce, Yassine Benzia va découvrir un nouveau championnat.

