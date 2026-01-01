Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Le Barça piste une jeune pépite croate

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Le Barça s’intéresse de près à Branimir Mlačić, un jeune défenseur central croate de 18 ans évoluant à l’Hajduk Split. Selon Marca, le club catalan suit le joueur avec beaucoup d’attention, impressionné par ses qualités défensives et son potentiel à long terme. Ce profil correspond à la politique du Barça, qui cherche régulièrement à intégrer de jeunes talents prometteurs dans son effectif pour préparer l’avenir, à l’image d’un Dro Fernández sous Hansi Flick.

La suite après cette publicité

Pour autant, la transaction ne s’annonce pas simple. En effet, Hajduk Split détient le joueur et ne devrait pas brader sa pépite, et la concurrence européenne pourrait compliquer la finalisation d’un accord. Barcelone devra donc présenter une offre convaincante pour espérer enrôler Mlačić et renforcer sa défense avec un joueur à fort potentiel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hajduk
Branimir Mlačić

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hajduk Logo Hajduk Split
Branimir Mlačić Branimir Mlačić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier