Le Barça piste une jeune pépite croate

Le Barça s’intéresse de près à Branimir Mlačić, un jeune défenseur central croate de 18 ans évoluant à l’Hajduk Split. Selon Marca, le club catalan suit le joueur avec beaucoup d’attention, impressionné par ses qualités défensives et son potentiel à long terme. Ce profil correspond à la politique du Barça, qui cherche régulièrement à intégrer de jeunes talents prometteurs dans son effectif pour préparer l’avenir, à l’image d’un Dro Fernández sous Hansi Flick.

Pour autant, la transaction ne s’annonce pas simple. En effet, Hajduk Split détient le joueur et ne devrait pas brader sa pépite, et la concurrence européenne pourrait compliquer la finalisation d’un accord. Barcelone devra donc présenter une offre convaincante pour espérer enrôler Mlačić et renforcer sa défense avec un joueur à fort potentiel.