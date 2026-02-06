Menu Rechercher
RDP Coupe du Roi

Manchester United fonce sur un crack à 100 M€, les débuts de Lookman font tourner les têtes en Espagne

Manchester United veut s’offrir l’ailier de Leipzig Yan Diomandé, Ademola Lookman réussit ses débuts en Espagne, le Barça va activer la clause de Marcus Rashford cet été, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Par Clinton Ayooye
1 min.
Atlético Betis

L’arme secrète de Manchester United pour Yan Diomandé

Dans le Manchester Evening News, on apprend que Manchester United suit de très près l’ailier de Leipzig Yan Diomandé en vue d’un transfert estival pour renforcer le couloir gauche, après avoir échoué à attirer Antoine Semenyo en janvier. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’ailier ivoirien s’est imposé comme l’une des révélations offensives de Bundesliga. Si ce dossier à 100 millions d’euros est jugé difficile à cause de la concurrence, Manchester United compte sur son coéquipier en sélection, Amad Diallo pour tenter de convaincre son compatriote de rejoindre les Red Devils.

Ademola Lookman met déjà tout le monde d’accord en Espagne

En Espagne, les débuts d’Ademola Lookman avec l’Atletico font grandement parler. Avec Lookman c’est une autre histoire titre Marca. L’Atlético Madrid a infligé une manita au Real Betis en quarts de finale de Coupe du Roi (0-5) et valide solidement sa place pour les demies. Une performance qui porte le nom de la nouvelle recrue Ademola Lookman auteur d’un but et d’une passe décisive. Des débuts parfaits pour le Nigérian qui crée de l’enthousiasme chez les supporters Colchoneros.

Le Barça va activer la clause de Marcus Rashford

Le FC Barcelone activera l’option d’achat de 30 millions d’euros pour Marcus Rashford cet été, convaincu par ses 10 buts et 13 passes décisives en 33 matchs cette saison. Plan B économique après les échecs successifs de Nico Williams et Luis Díaz, l’ailier anglais s’est imposé sous Hansi Flick comme un joueur polyvalent, parfaitement adapté au vestiaire et au style blaugrana. Marcus Rashford devrait s’engager pour trois ans supplémentaires avec un salaire revu à la baisse.

