L’incroyable all-in de Chelsea sur le mercato des jeunes pépites !

Avec 611,49 millions d’euros dépensés la saison dernière, Chelsea a impressionné tout le monde sur le mercato des transferts. Si cela n’a pas empêché les Blues de terminer à la 12e place de Premier League, cela a tout de même renforcé l’effectif du club londonien avec énormément d’éléments d’avenir. Si on excepte Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Pierre-Emerick Aubameyang, les quatorze autres recrues (Enzo Fernandez, Wesley Fofana, Mykhaylo Mudryk, Marc Cucurrella, Benoît Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Carney Chukwuemeka, Andrey Santos, David Datro Fofana, Gabriel Slonina et Cesare Casadei) ou prêts (Joao Félix et Denis Zakaria) sont tous âgés de 25 ans ou moins. Si certains ont été recrutés pour le court, moyen et long terme, d’autres sont vraiment considérés comme des renforts d’avenir. C’est le cas de Gabriel Slonina, Cesare Casadei, Andrey Santos ou encore Carney Chukwuemeka qui n’ont pas ou peu joué avec les Blues mais qui ont disputé (et majoritairement avec réussite) la dernière Coupe du monde U20.

Se renforçant déjà avec Nicolas Jackson (22 ans, Villarreal) et Christopher Nkunku (25 ans, Leipzig) qui ont signé et qui sont assez jeunes, Chelsea explore aussi le marché des pépites pour des éléments très jeunes pour long terme. C’est le cas de Diego Moreira (18 ans). Également suivi par le PSG, l’ailier gauche portugais de 18 ans arrive en provenance de Benfica avec une belle réputation. Il a notamment remporté avec les Aguias la Youth League en 2022. Il y a trois jours, les Blues ont également arraché la signature d’Alex Matos. Ailier droit de 18 ans, ce dernier arrive de Norwich City avec une belle réputation. Les deux joueurs devront s’aguerrir au sein de l’équipe U21 du club londonien. Chelsea a aussi trouvé un accord pour faire venir l’attaquant jamaïcain Dujuan Richards (17 ans) en novembre prochain. Déjà international avec son pays (2 capes), il va débarquer en provenance de la Phoenix All Stars Football Academy.

Nouveau propriétaire de Strasbourg, Todd Boehly pourrait également utiliser ses connexions avec le club alsacien pour développer ces jeunes talents. C’est dans cette optique que les Blues pourraient miser sur l’ailier droit de Santos Ângelo Gabriel (18 ans). Déjà utilisé en équipe première, il a déjà disputé 12 rencontres cette saison pour 2 buts. Chelsea serait proche de s’offrir la pépite pour 15 millions d’euros et pourrait ainsi le prêter en Ligue 1 pour qu’il puisse mieux s’aguerrir. Deux joueurs de 16 ans sont également dans le viseur des Blues. Tout d’abord Kendry Páez dont un accord pourrait rapidement être trouvé avec Independiente del Valle aux alentours de 20 millions d’euros. Milieu offensif, le joueur équatorien affole son monde en Amérique du Sud.

Déjà utilisé en Copa Libertadores et disputant 11 matches cette saison (1 but) avec son club, il a délivré une Coupe du Monde U20 exceptionnelle avec son pays où il a marqué un but et délivré trois offrandes en quatre rencontres. Néanmoins, il devrait rester encore deux ans en Amérique du Sud au sein de son club formateur pour poursuivre son développement sereinement. Autre phénomène de précocité, Ethan Nwaneri. Demi-finaliste du dernier Euro U17 avec l’Angleterre, le joueur d’Arsenal a surpris son monde en jouant en Premier League à seulement 15 ans. Promis à un brillant avenir, le polyvalent milieu offensif gaucher est suivi par les Blues mais il faudra aussi résister à la concurrence de Manchester City dans ce dossier. Très actif sur le mercato des jeunes talents, Chelsea entend dénicher les meilleures pépites de demain et n’hésite pas à faire des efforts conséquents.