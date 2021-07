Leicester : les premiers mots de Boubakary Soumaré

La suite après cette publicité

À 16 heures tapantes, Leicester City a officialisé l'arrivée pour cinq saisons de Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain a profité de cette occasion pour livrer sa première interview à son nouveau club. Et le Français n'a pas caché sa joie de rejoindre les Foxes et le championnat anglais.

« Je suis vraiment fier de venir en Premier League et de jouer pour un grand club comme Leicester. Cela va vraiment m'aider à développer mon jeu et progresser en tant que joueur. Donc je pense que c'est le bon pas en avant pour moi. Leicester est très ambitieux. Quand ils m'ont parlé de leurs plans et ce qu'ils voulaient faire avec moi, j'ai tout de suite su que je voulais venir. Je suis vraiment fier et honoré d'être ici et je vais tout donner pour l'équipe et le club afin de rendre tout le monde heureux », a-t-il déclaré sur le site officiel de Leicester.