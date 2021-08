Arsenal-Chelsea : les compositions officielles

Après un choc d'entrée entre Tottenham et Manchester City (1-0) lors de la première journée de Premier League le week-end dernier, le championnat anglais nous offre ce dimanche un derby londonien opposant Arsenal à Chelsea (17h30, 2ème journée). Dans un Emirates Stadium plein à craquer pour la première fois depuis le début de la pandémie, les Gunners espèrent enfin lancer leur saison après des débuts chaotiques sur la pelouse du promu Brentford (0-2). Au contraire, les hommes de Thomas Tuchel ont l'espoir de confirmer leur large succès face à Crystal Palace (3-0).

Pour ce classique de Premier League, Mikel Arteta, privé de Ben White, Alexandre Lacazette, Hector Bellerin (Covid-19) ou encore Martin Odegaard (pas inscrit assez tôt après son transfert du Real Madrid) opte pour un 4-2-3-1. Nicolas Pépé est titulaire et forme le quatuor offensif en compagnie d'Emile Smith Rowe, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour sur le banc, où la recrue Aaron Ramsdale apparaît pour la première fois. Du côté des champions d'Europe en titre, Thomas Tuchel, qui doit lui composer sans Christian Pulisic (Covid-19), fait du classique et dispose également ses troupes en 3-4-3. La nouveauté de cette composition côté Chelsea est la grande première de Romelu Lukaku depuis son retour chez les Blues en provenance de l'Inter il y a quelques jours, au détriment de Timo Werner. À noter que Thiago Silva reste sur le banc, tout comme N'Golo Kanté.

Arsenal : Leno - Cedric, Holding, Mari, Tierney - Lokonga, Xhaka - Saka, Smith Rowe, Martinelli - Pépé

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen - James, Kovacic, Jorginho, Alonso - Havertz, Lukaku, Mount