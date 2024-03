OM : Chancel Mbemba latéral droit face au PSG ?

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain pour un Classique d’ores et déjà très attendu. Pour ce choc, Jean-Louis Gasset devra cependant bricoler entre les joueurs blessés de longue date (Valentin Rongier, Amir Murillo, Bilal Nadir) et les forfaits plus récents (Jonathan Clauss, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté, Jean Onana). Par ailleurs, le technicien marseillais attend toujours de connaître l’état de forme de certains éléments incertains, tels que Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Ulisses Garcia ou encore Samuel Gigot.

Dans cette optique, L’Equipe précise que si ce dernier, touché à l’épaule, venait à être titulaire, Chancel Mbemba pourrait alors glisser dans le couloir droit comme il l’a fait récemment contre Montpellier (4-1, le 25 février). Dans le cas contraire, le coach de l’OM sera alors obligé d’innover et, peut être, décider de positionner Garcia dans ce rôle même si ce dernier reste lui aussi incertain pour ce rendez-vous. De son côté, RMC Sport ajoute que même si la prudence est de mise, le staff marseillais espère pouvoir compter sur Leonardo Balerdi, Pape Gueye et n’a pas perdu espoir de récupérer également Samuel Gigot.