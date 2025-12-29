Menu Rechercher
Zambie - Maroc : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Aguerd avec le Maroc laloumance
Victoire obligatoire pour les Marocains ce soir ! Les Lions de l’Atlas affrontent la Zambie, titrée sous les ordres de Hervé Renard en 2012, au Stade Prince Moulay Abdallah (20h). Avec un succès et un nul lors de leurs deux premiers matches, les Marocains ne sont pas encore à l’abri avant la dernière journée du groupe A de leur CAN. Les Zambiens de leur côté, avec 2 nuls au compteur, peuvent croire à l’exploit. La tension sera grande au Maroc ce soir !

Pour cette affiche cruciale, Regragui ne peut toujours pas aligner Hakimi au coup d’envoi. C’est Mazraoui qui protégera le couloir droit, à côté de la charnière Aguerd-Masina et Chibi côté gauche. El Aynaoui et Ounahi seront devant la défense, et El Kaabi en pointe devant le trio Diaz-Saibari-Ezzalzouli. La Zambie devrait aligner Daka, attaquant de Leicester, en pointe. Suivez ce match avec notre direct commenté !

Les compositions

Zambie : Mwanza - Banda, Sakala, Chanda, Musonda (cap.) - Chongo, Chaiwa - Hamansenya, Kangwa, Liteta - Daka

Maroc : Bono (cap.) - Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi - El Aynaoui, Ounahi - Diaz, Saibari, Ezzalzouli - El Kaabi

Pub. le - MAJ le
