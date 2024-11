Bayern - PSG : Vincent Kompany salue la prestation de ses joueurs

Présent en conférence de presse après la victoire du Bayern Munich face au PSG (1-0), Vincent Kompany a logiquement affiché sa satisfaction. Si le nouveau technicien a refusé de commenter le niveau du collectif parisien, il a en revanche félicité ses hommes pour la prestation, assurant viser encore plus haut pour cet exercice 2024-2025.

«Ce n’est pas à moi de juger. Pour moi, le plus important c’est ce que notre équipe a fait. On était fort dans notre pressing même à 11 contre 11. C’était un match difficile mais on a bien abordé la rencontre. Il faut rêver, il y a un long chemin, il est encore plus long cette année. On veut que nos supporters rêvent. C’est à nous de bosser», a ainsi lancé le coach belge. Pour rappel, le Bayern compte désormais neuf points et pointe à la onzième place du classement de cette C1.