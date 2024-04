Le montant de la fortune de Neymar dévoilé

À 32 ans, Neymar est encore sous contrat avec Al-Hilal, mais le Brésilien est au cœur de nombreuses rumeurs dans son pays. L’hypothèse d’un retour à Santos est de plus en plus évoquée, même si Neymar Sr a récemment calmé le jeu. Pas suffisant pour calmer l’emballement médiatique.

Certains vont même jusqu’à affirmer que l’ancien joueur du PSG pourrait carrément racheter Santos. L’occasion pour Lance! de faire le point sur la fortune de l’international auriverde. Ainsi, depuis le début de sa carrière, Neymar aurait engrangé 933,2 M€. Un montant qui inclut les salaires, les sponsors et toute autre source de revenus. Une somme XXL qui pourrait bien augmenter un peu plus si le joueur décidait de prolonger son contrat en Arabie saoudite (il touche actuellement 200 M€ par an).