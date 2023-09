Ronaldo enterre la hache de guerre avec Messi

Le Portugal n’est pas épargné par la première trêve internationale de la saison. Avec deux rencontres à jouer (Slovaquie le 8/09, Luxembourg le 11), la Seleção das Quinas espère pouvoir compter sur l’expérience de Cristiano Ronaldo pour s’imposer. Le capitaine emblématique de la sélection portugaise s’est d’ailleurs exprimé en conférence de presse. L’occasion pour lui d’aborder un sujet délicat, à propos de sa rivalité avec Lionel Messi, désormais en MLS à l’Inter Miami.

«La haine ? Je ne vois pas les choses comme ça, la rivalité a disparu. C’était bien, les spectateurs ont aimé ça. Ceux qui aiment Cristiano Ronaldo n’ont pas à détester Messi. Nous sommes respectés partout dans le monde, c’est la chose la plus importante. Il fait son chemin, je suis le mien. L’héritage continue, je ne vois pas la rivalité comme ça. Je l’ai déjà dit, nous avons partagé la scène pendant 15 ans et avons fini par être, je ne dis pas amis, mais nous sommes professionnels, collègues et nous nous respectons», déclare Cristiano Ronaldo, bien installé en Arabie saoudite depuis ses nombreuses batailles face à l’Argentin à l’époque. Une manière pour CR7 d’enterrer ou presque la hache de guerre entre deux des plus grands joueurs de l’histoire du ballon rond. Respect.