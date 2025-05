PSG : Désiré Doué est au septième ciel après sa performance historique

Auteur d’un doublé exceptionnel et d’une passe décisive ce soir face à l’Inter Milan (5-0), Désiré Doué a évidemment été désigné homme du match de la rédaction FM, avec une performance qui lui a valu la note de 9/10. Après la rencontre, le joueur de 19 ans peinait à mettre des mots sur ce qu’il venait de vivre, à savoir un premier sacre en Ligue des Champions.

«Je n’ai pas les mots, mais merci le Parc, merci Paris, on l’a fait les gars, on a écrit l’histoire. Allez Paris, c’est incroyable. C’est un rêve qui devient réalité, je n’ai pas les mots, merci à toute l’équipe, tous les joueurs… C’est juste magnifique, c’est dingue et je suis trop heureux», a exprimé l’international tricolore, qui rejoindra Clairefontaine à partir de lundi pour le Final Four de Ligue des Nations.