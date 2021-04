LdC, Real Madrid : Zinedine Zidane n'imagine pas une suspension

La suite après cette publicité

Alors qu'il se murmurait que le Real Madrid, leader des clubs frondeurs dans le projet de Super League, pourrait être sanctionné par l'UEFA et ne pas disputer sa demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea, Zinedine Zidane a répondu en conférence de presse ce vendredi.

«On va jouer la Champions et on y a droit. C’est un sujet absurde. Je ne commenterai pas davantage. Nous allons nous préparer pour jouer la demi-finale de Champions, c’est clair. (...) Je ne suis pas inquiet. On a dit beaucoup de choses sur tout ça. On va jouer notre demi-finale de Champions, parce qu’on a gagné ce droit-là, l’arbitre fera son travail comme d’habitude, pour le bien du football», a lâché le coach merengue.