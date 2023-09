Chelsea : Thiago Silva, ça boude sévère !

La suite après cette publicité

C’est pas la joie à Chelsea. Auteurs d’une mauvaise saison 2022/2023, les Blues ont terminé cet exercice à une piètre douzième place au classement. Résultat, ils se retrouvent aujourd’hui privés de toute coupe d’Europe. Une situation compliquée qui leur a valu critiques et moqueries. Rater une saison, ça arrive. Mais en rater une dans de telles proportions après avoir dépensé plus de 600 M€ sur le marché des transferts, ça fait tache. Depuis cet été, le club londonien ne fait pourtant rien pour améliorer son image. Chelsea a dépassé la barre du milliard d’euros dépensé en un an, mais végète toujours dans les bas-fonds de la Premier League (14e après 5 journées). Autant dire que le début de mandat de Mauricio Pochettino n’a pas vraiment fière allure. Et parmi tous ces soucis, Chelsea doit gérer un Thiago Silva (39 ans) très bougon.

Le 19 septembre dernier, le défenseur brésilien avait posté un commentaire sur X qui n’était pas passé inaperçu : « Champions League » accompagné d’un emoji triste. Tout le monde a rapidement compris que l’international auriverde ((113 sélections, 7 buts) faisait référence à la situation de son club. Mais le Telegraph indique l’ancien joueur du PSG est bien plus bougon que ça. Le journal anglais explique que le jouer avait déjà répondu sèchement à un supporter qui l’avait critiqué sur les réseaux sociaux avant la trêve internationale et qu’il avait secoué certains coéquipiers lors du match face à Bournemouth (0-0). Un comportement qui a obligé Pochettino à lui demander de se calmer. Réputé pour être un élément rassembleur, Thiago Silva est visiblement agacé. Mais quelle mouche l’a piqué ?

Le Brésilien s’agace et agace

Le poids de l’âge et une lenteur beaucoup plus évidente dans ses déplacements commencent à lui jouer de mauvais tours. Sur les réseaux sociaux, les critiques à son encontre se multiplient et beaucoup reprochent à Pochettino d’être passé à cinq défenseurs (contre Nottingham Forest) afin de protéger Silva. Attaqué, l’intéressé avait répondu : « si vous regardez attentivement le jeu, nous jouions avec une ligne de quatre mon ami ! Mais il n’y a aucun problème à supposer que je suis aussi responsable de la défaite. Mettez-moi la pression. Pas de problème. » Mécontent, Thiago Silva ferait même du forcing auprès de ses entraîneurs pour leur expliquer comment faire joueur l’équipe. Par exemple, il s’évertue à vouloir évoluer très bas en défense, alors que plusieurs de ses anciens coaches doutaient de ce choix.

Le Brésilien prépare une reconversion en tant qu’entraîneur, mais il dépasse parfois son rôle de joueur. Et ce n’est pas tout. Le média britannique ajoute qu’il se montre trop exigeant lors des entraînements et des matches et dépasse parfois les limites. Et quand il n’est pas écouté, c’est bouderie générale. Et ça ne va pas s’arranger. Avec le retour à l’entraînement de Benoît Badiashile, Pochettino disposera d’une solution supplémentaire pour sa défense. De quoi mettre la pression sur Silva ? Avec ses crises répétées, le Brésilien risque de lasser son entraîneur et à 39 ans, il ne se trouve plus en position de force pour jouer les premiers rôles. Le fait de ne plus le voir capitaine est d’ailleurs un premier indice. D’ailleurs, cet événement ne l’a pas laissé indifférent puisqu’il aurait refusé de porter le brassard en cours de match lorsqu’il lui était proposé. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Thiago Silva dispute vraisemblablement sa dernière saison avec Chelsea, mais son baroud d’honneur n’est, pour l’instant, pas à la hauteur du joueur qu’il a été.

