Inter Miami : les révélations de Luis Suarez sur son transfert raté au Real Madrid

Anecdote complètement folle. La légende uruguayenne, Luis Suárez, est rentrée dans l’histoire du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid pour les grands accomplissements qu’on lui connaît mais, avant de jouer pour ces deux équipes, il aurait très bien pu le faire pour le Real Madrid. C’est en effet ce que le Pistolero natif de Salto a expliqué dans une récente interview pour la chaîne YouTube de 'La Mesa’ : «Mon représentant a parlé avec Madrid. Avant la Coupe du Monde 2014, le Real Madrid voulait me recruter et tout allait dans le bon sens… Ils pensaient vendre Benzema à Arsenal, tout était déjà fait. Quand la Coupe du Monde a commencé, le Barça s’est lancé dans la course, et évidemment j’ai préféré le Barça. Avec la situation de morsure, Madrid a perdu tout intérêt et le Barça est devenu plus intéressé… Finalement, j’avais les deux options et j’ai choisi le Barça. parce que c’était mon rêve».

Dans la suite de l’entretien, l’international de la Celeste a également confirmé que la franchise floridienne allait être sa dernière danse dans sa carrière : «L’Inter Miami sera mon dernier club, ma famille le sait déjà. Je n’ai toujours pas de date, mais c’est la dernière étape. Je suis préparé pour ce dernier défi, mais il y a une usure inévitable et à la fin. Je veux avoir une qualité de vie», a déclaré l’actuel joueur de l’Inter Miami à propos cette anecdote à l’été 2014. Le joueur de 37 ans a signé l’année dernière un contrat avec l’équipe de Major League Soccer pour la nouvelle saison après son passage avec le club brésilien de Gremio. Comme quoi, l’Histoire aurait pu être bien différente…