L’Algérie porte plainte auprès de la FIFA et maintient Vladimir Petkovic !

Tout avait bien démarré pour l’Algérie dans cette CAN 2025. Après deux fiascos lors des deux dernières éditions, les Fennecs arrivaient revanchards pour cette cuvée. Au Maroc, les Fennecs ont commencé par trois victoires en phase de poules en autant de matches. Des débuts canons qui ne dissimulaient pas totalement certaines séquences poussives dans le jeu. En 8es de finale, les hommes de Vladimir Petkovic ont affronté l’une des équipes en vogue dans le continent africain : la RD Congo. Après une longue bataille jusqu’en prolongations, ce sont finalement les Algériens qui ont su faire plus de différences pour se qualifier dans les ultimes instants grâce au coup de fusil d’Adil Boulbina, héros du peuple sur cette frappe venue de nulle part quelques minutes après son entrée en jeu.

En quarts de finale, le scénario n’a pas été aussi jouissif pour les troupes de Riyad Mahrez. Face à un Nigeria effrayant depuis le début du tournoi, l’Algérie avait de quoi être inquiétée. Et finalement, la réalité du terrain a frappé aux yeux de tout le monde : malmenés pendant 90 minutes, les Algériens ont pris une leçon de football. Et bien que tout le monde a affirmé, dont Riyad Mahrez, que les Super Eagles étaient bien supérieurs dans cette rencontre, l’arbitrage a fait grincer des dents en Algérie. Enragés après une main qui aurait pu être sifflée dans la surface nigériane, les joueurs sont allés s’expliquer avec véhémence auprès de l’arbitre, également pointé du doigt pour des gestes qui n’ont clairement pas plu aux membres de la sélection algérienne. Et alors que la CAF a ouvert une enquête suite à ce match sous tension, l’Algérie a contre-attaqué ce lundi après-midi.

L’Algérie dépose une plainte auprès de la FIFA

En effet, alors que la rumeur enflait dans les médias algériens, la Fédération algérienne de football a rétorqué ce lundi en déposant une plainte auprès de la FIFA comme expliqué dans un communiqué paru ce lundi : «tout en prenant acte du résultat du match, la Fédération algérienne de football appelle tous les supporters algériens à faire preuve de solidarité et à se rassembler autour de l’équipe nationale, qui traverse une phase de reconstruction et poursuit son travail et son développement. Des événements importants approchent à grands pas (dans moins de cinq mois), notamment la phase finale de la Coupe du monde, qui requiert l’unité collective, le calme et le soutien de tous. Les joueurs et les membres du staff technique ont fait preuve d’engagement et de sérieux tout au long de la compétition, ce qui mérite l’appréciation et les encouragements de toute la famille du football national. Toutefois, la Fédération algérienne de football ne peut ignorer les décisions arbitrales du dernier match, qui ont soulevé des questions et provoqué un mécontentement généralisé, car elles ont porté atteinte à la crédibilité de l’arbitrage africain et ne servent pas l’image du football africain sur la scène internationale. En conséquence, la Fédération algérienne de football a contacté la Confédération africaine de football ainsi que la Fédération internationale de football association (FIFA) en déposant une plainte officielle accompagnée d’une demande d’ouverture d’enquête, afin de clarifier les faits et de prendre les mesures appropriées conformément à la réglementation en vigueur.»

Une décision forte qui montre que le déroulement de la rencontre face au Nigéria n’a clairement pas plu à la sélection algérienne, qui réclame désormais des comptes. En parallèle, l’Algérie a répondu à une grande question que se posaient les supporters algériens après cette rencontre : qu’allait-il advenir de Vladimir Petkovic ? Critiqué par une partie des observateurs, le sélectionneur national a alterné entre le bon et le moins. En ce sens, la FAF a tranché et a décidé de réitérer sa confiance à l’ancien entraîneur de Bordeaux jusqu’à la prochaine Coupe du monde au moins : «la Fédération algérienne de football poursuivra ses efforts avec constance et détermination, en mobilisant toutes les ressources humaines, techniques et organisationnelles nécessaires, afin que l’équipe nationale demeure parmi les meilleures et une source de fierté, de joie et d’honneur pour la jeunesse algérienne. La Fédération algérienne de football adresse ses sincères remerciements à tous les supporters, ainsi qu’aux médias qui ont accompagné l’équipe nationale tout au long de cette aventure continentale. Elle remercie également les pouvoirs publics pour leur soutien et pour avoir mis à disposition les moyens nécessaires au succès de l’équipe nationale. En conclusion, la Fédération algérienne de football renouvelle sa pleine confiance au groupe, à l’encadrement technique et à tous ceux qui œuvrent au développement du football national.»