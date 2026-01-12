CAN 2025 : l’Algérie saisit la FIFA et la CAF !

Samedi après-midi, le Nigéria a mis fin au rêve de l’Algérie en huitièmes de finale de cette CAN 2025. Largement supérieurs dans le jeu, les Super Eagles n’ont laissé aucune option à la bande de Riyad Mahrez, qui s’est inclinée sur le score de 2-0 et aurait même pu repartir du Maroc avec une défaite plus conséquente. Mais ce qui a fait parler, après ce duel entre deux puissances africaines, ce sont les incidents post-match, avec des échauffourées entre joueurs sur le terrain notamment. Certains joueurs algériens sont même allés chercher les arbitres dans le tunnel des vestiaires.

Si les choix de Vladimir Petkovic sont critiqués au pays, et que la prestation globale de l’équipe a été bien inférieure à celle du Nigéria, l’arbitrage d’Issa Sy est très mal passé. « Des regrets, des frustrations et de nombreuses interrogations, notamment sur l’arbitrage. Les Verts ont payé leurs erreurs défensives, leur manque d’efficacité offensive, mais aussi un arbitrage largement contesté, marqué par des décisions jugées sévères et déséquilibrées. (…) Si la supériorité nigériane dans les moments clés est indéniable, l’impression dominante reste celle d’un match où l’Algérie n’a jamais été traitée à égalité. Un sentiment amer, partagé par les joueurs, le staff et les supporters », indiquait par exemple Le Courrier d’Algérie ce week-end.

L’Algérie l’a toujours mauvaise

Et tout indique que ça ne va pas en rester là. Comme l’indiquent divers médias comme TSA-Algérie, la Fédération Algérienne de Football (FAF) a déposé, hier, une requête auprès de la CAF et de la FIFA contre l’arbitrage de ce match. L’objectif de cette plainte est, d’abord, de mettre en évidence que l’arbitrage de la rencontre a porté préjudice aux Fennecs, avec cette main d’Ajayi dans sa surface en première période notamment.

Ce n’est pas tout, puisque l’Algérie, dans sa requête, n’évoque pas uniquement les décisions arbitrales litigieuses, mais aussi le comportement d’Issa Sy et des autres arbitres avec les joueurs algériens. On a par exemple vu comment l’homme au sifflet refusait de serrer la main de certains Fennecs au coup de sifflet final du match. Affaire à suivre…