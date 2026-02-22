MLS : l’Inter Miami de Lionel Messi humilié d’entrée par le LA FC

La MLS faisait son retour dans la nuit de samedi à dimanche, et la reprise a tourné court pour Inter Miami. Sacré champion pour la première fois en décembre dernier, le club de Lionel Messi s’est lourdement incliné sur la pelouse du Los Angeles FC (3-0), dans un Memorial Coliseum plein à craquer avec près de 76 000 spectateurs, soit la deuxième plus grande affluence de l’histoire du championnat. L’équipe floridienne n’a jamais vraiment existé face à une formation californienne bien en place, emmenée notamment par Hugo Lloris.

La rencontre a surtout été marquée par la performance XXL de Denis Bouanga, élu homme du match. L’international gabonais a inscrit le but du break à la 73e minute avant de délivrer une passe décisive dans le temps additionnel pour sceller définitivement la victoire (90e+4). Plus globalement dominé, Miami repart avec une lourde défaite pour entamer sa saison, tandis que le LAFC frappe déjà un grand coup et envoie un message fort dans la course au titre.