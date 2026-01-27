Ligue 1
OL : Endrick s’offre un record de Ronaldo
1 min.
@Maxppp
Auteur d’un triplé ce dimanche lors de la belle victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Metz (5-2), Endrick (19 ans) a confirmé ses débuts excitants sous la tunique lyonnaise. Le buteur brésilien en a profité pour rentrer dans l’histoire puisqu’il est devenu le plus jeune auriverde à marquer un triplé en Europe.
La suite après cette publicité
Alors qu’il n’a que 19 ans et 6 mois, Endrick fait mieux que Ronaldo de Nazario qui avait inscrit un triplé à 21 ans lors de la saison 1997/1998 alors qu’il portait le maillot de l’Inter Milan. En Ligue 1, seuls Jérémy Ménez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont inscrit un triplé en étant plus jeunes que lui.
Liam Rosenior met déjà tout le monde d’accord en Angleterre, le FC Barcelone boucle l’arrivée d’une pépite
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer