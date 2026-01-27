Menu Rechercher
OL : Endrick s’offre un record de Ronaldo

Auteur d’un triplé ce dimanche lors de la belle victoire de l’Olympique Lyonnais contre le FC Metz (5-2), Endrick (19 ans) a confirmé ses débuts excitants sous la tunique lyonnaise. Le buteur brésilien en a profité pour rentrer dans l’histoire puisqu’il est devenu le plus jeune auriverde à marquer un triplé en Europe.

Alors qu’il n’a que 19 ans et 6 mois, Endrick fait mieux que Ronaldo de Nazario qui avait inscrit un triplé à 21 ans lors de la saison 1997/1998 alors qu’il portait le maillot de l’Inter Milan. En Ligue 1, seuls Jérémy Ménez, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont inscrit un triplé en étant plus jeunes que lui.

