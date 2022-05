Clermont : Mohamed Bayo donne des indices sur son avenir

Interviewé par Footballogue, l’attaquant du Clermont Foot 63 Mohamed Bayo a évoqué son avenir. Le Guinéen de 23 ans, dont le contrat court jusqu’en juin 2024, devrait quitter l’Auvergne cet été, lui qui a inscrit 14 buts et délivré cinq passes décisives en 32 matches cette saison. L’international guinéen (onze sélections) a expliqué avoir envie de continuer sa progression avec un nouveau projet mais aussi qu'il ne voulait pas courir après l'argent.

La suite après cette publicité

«J’ai fait une saison en National, j’ai marqué. J’ai fait une saison en Ligue 2, ça s’est bien passé. On s’est maintenu en Ligue 1 cette saison. La suite logique, c’est de m’orienter vers un nouveau défi ! Je ne veux pas courir vers l’argent, je veux un projet où dans le jeu, je me sens important. Je ne veux pas être l’attaquant qui est juste là pour la mettre au fond », a déclaré Bayo. Nous vous révélions il y a quelques jours, que West Ham et Francfort apprécient énormément le profil du buteur, mais aussi l'Olympique de Marseille qui l'a supervisé lors de la dernière journée de championnat face à l'OL.