OM : un club de Liga vise Konrad de la Fuente !

29 juin 2021. Pablo Longoria lance le mercato phocéen en bouclant l'arrivée du jeune et prometteur Konrad de la Fuente. «L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club espagnol, FC Barcelone, pour le joueur Konrad de la Fuente. Après le succès de sa visite médicale, il s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 4 ans», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. En revanche, les Olympiens n'avaient pas communiqué le prix déboursé pour arracher l'international américain aux Culés, à savoir 3 M€ plus un pourcentage à la revente.

Un an plus tard, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome sont visiblement déçus. Apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues, l'ailier de 20 ans n'a été titularisé que 12 fois, lui qui n'a pas été épargné par les blessures et qui n'a joué que trois matches en 2022. C'est trop peu pour le joueur qui a eu le temps d'inscrire un but et de délivrer deux assists. Un bilan qui est loin de ce qu'attendaient les Marseillais, qui fondaient de grands espoirs sur lui. Le club français et Jorge Sampaoli s'interrogent donc sur son cas. Mais un départ n'est pas totalement à exclure à en croire Mundo Deportivo.

Le Barça suit de près le dossier De la Fuente

Le média ibérique explique ainsi qu'une écurie de Liga qui disputera une compétition européenne l'an prochain le surveillerait. Il s'agirait du Real Betis Balompié, qui a perdu Cristian Tello. Une porte de sortie qui serait plus qu'intéressante pour le natif de Miami. Toutefois, le FC Barcelone peut avoir son mot à dire. Le club présidé par Joan Laporta dispose d'une option préférentielle avec un prix abordable si jamais il décidait de rapatrier De la Fuente. Ce qui ne semble pas être à l'ordre du jour.

Mais les pensionnaires du Camp Nou pourraient aussi voir d'un bon oeil un départ de l'Américain cet été. Mundo Deportivo explique que les dirigeants culés s'intéressent de près à ce qu'il se passe pour lui, puisqu'ils ont un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur. Celui-ci serait de 50%. On comprend donc mieux pourquoi les Blaugranas sont attentifs sur ce dossier, eux qui ont quelques problèmes financiers et pourraient récupérer quelques liquidités au passage. Il reste toutefois à connaître la position finale de l'OM, qui compte sur quelques ventes cet été. Mais Konrad de la Fuente pourrait être sacrifié.