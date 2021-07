Amical : Strasbourg s'impose contre Fribourg, Kévin Gameiro buteur

Strasbourg était opposé à Fribourg pour son dernier match amical de cette préparation estivale. L’occasion pour les supporters de faire leur retour à la Meinau, et ils n’ont pas été déçus. Ludovic Ajorque et Kévin Gameiro étaient tous les deux alignés sur le front de l’attaque strasbourgeoise. Lucas Perrin, prêté par l’Olympique de Marseille, était également bien présent. L’ancien attaquant de Valence n’a pas tardé à s’illustrer, pour son premier match depuis son retour en Alsace.

À la 39e minute, bien lancé en profondeur, Gameiro ajustait le gardien adverse et signait son premier but sous ses nouvelles couleurs. Strasbourg menait à la mi-temps, et aggravait le score par l’intermédiaire de Majeed Waris. À la suite d’un très bon travail d’Habib Diallo, le gardien de Fribourg repoussait sa frappe dans les pieds de Waris qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Les Allemands allaient réduire le score en fin de match (89e) grâce à une tête de Keitel. Strasbourg s’impose finalement 2-1 dans son dernier match amical avant la reprise du championnat. Ils recevront Angers le dimanche 8 août (15 heures).