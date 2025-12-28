CAN 2025 : le Gabon proche de l’élimination après sa défaite contre le Mozambique

Ça sent mauvais pour le Gabon. Battus par le Cameroun lors de la première journée de cette CAN (1-0), les Panthères ont encore laissé échapper trois points ce dimanche en s’inclinant face aux Mozambicains, vainqueurs du premier match de l’histoire de leur pays à la CAN (2-3). Les défenseurs gabonais avaient oublié de se présenter au rendez-vous sur le premier but de Bangal sur corner (37e, 0-1), puis à nouveau sur celui de Catamo (42e, 0-2). L’expérimenté Bruno Ecuele Manga se ratait dans sa surface et accrochait le joueur du Sporting CP, qui transformait son penalty.

La suite après cette publicité

Muet lors du premier match, Aubameyang sonnait la révolte en suivant la tentative lointaine de Didier Ndong (45+5e, 1-2). Mais le désormais deuxième buteur le plus âgé de l’histoire de la CAN se rendait ensuite coupable de nombreux ratés, tantôt sur un centre de Denis Bouanga, tantôt en face à face avec le portier mozambicain. Diogo Calila sanctionnait les Gabonais (52e, 1-3), qui réduisaient finalement l’écart grâce à Moucketou-Moussounda après une partie de billard (76e, 2-3). Le but refusé pour hors-jeu à Catamo n’avait aucune incidence sur l’issue du match (90+1e). Le Mozambique s’impose et revient à hauteur de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, qui s’affrontent ce soir. Les chances de qualification du Gabon, dernier avec 0 point, se réduisent comme peau de chagrin.