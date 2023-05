Mercato OM : premiers contacts pour une pépite de l’Argentine !

La suite après cette publicité

L’été va être animé du côté de Marseille. Tout d’abord, il y a le dossier de l’entraîneur à régler. Igor Tudor sera-t-il toujours là à la reprise ? La tendance est plutôt négative, et un départ du tacticien croate semble de plus en plus probable. Ce qui va donc forcément conditionner le début du mercato phocéen, puisqu’il va falloir trouver un coach, qui voudra sûrement avoir son mot à dire sur le marché des transferts…

Au niveau des pistes pour renforcer l’équipe, il y a eu déjà pas mal d’informations sorties un peu partout. Si nous vous révélions l’intérêt plus que prononcé pour Wilfried Zaha en exclusivité, la presse italienne a parlé de Luis Alberto (Lazio) par exemple. Le week-end dernier, au Chili, il était question d’une offre pour la pépite Dario Osorio. Et voilà qu’en Argentine, sur ESPN, on dévoile un nouveau nom qui serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille.

Le capitaine des U20

C’est Agustín Giay, défenseur de 19 ans seulement, qui appartient à San Lorenzo. Latéral droit plutôt robuste, il est le capitaine de l’équipe U20 de l’Argentine, qui dispute actuellement le Mondial de cette catégorie d’âge. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du pays, il a donc tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille, toujours à l’affût des bonnes affaires.

Le journaliste du média argentin Jorge Baravalle dévoile même qu’il y a déjà eu des discussions entre des dirigeants marseillais et l’entourage du joueur. L’âge du joueur fait de lui une superbe option pour l’avenir de l’OM, et dans le même temps, ce n’est pas un problème puisqu’il affiche une grosse maturité dans son jeu. Il s’est emparé de la place de titulaire à San Lorenzo cette saison, avant de laisser sa place pour le Mondial U20, où il est aussi très performant. Affaire à suivre…