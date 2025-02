Révolution à venir au sein de l’UEFA et de la Ligue des Champions

C’est la fin d’une longue histoire de 35 ans, et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour l’UEFA, qui pourrait avoir des conséquences plus larges. L’instance européenne a annoncé stopper sa collaboration avec l’agence suisse Team Marketing. Ce nom ne dit pas grand-chose au commun des mortels mais c’est via un partenariat avec cette structure que l’UEFA commercialisait jusque-là les droits des différentes compétitions européennes un peu partout dans le monde. «Bien sûr, nous sommes déçus, mais nous restons incroyablement fiers du travail que nous avons accompli aux côtés de l’UEFA au cours des 35 dernières années» a réagi l’entreprise helvète.

Le nom de son successeur est déjà quasiment officiel. D’après RMC, l’UEFA est entrée en négociation exclusive pour la période 2027-2033 avec Relevent Sport, qui détient notamment les Dolphins de Miami en football américain. Cette agence mondialement connue dans son domaine est basée à New York et traduit la volonté de l’instance européenne de s’attaquer de front au marché américain. Il serait même question d’organiser une prochaine finale de Ligue des Champions, ainsi que d’autres matchs de la compétition, aux États-Unis.