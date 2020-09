OM : Romain Da Silva bientôt à l'AC Milan ?

Le centre de formation de l'OM continue peu à peu sa mutation si bien que les talents sont désormais bien plus nombreux à la formation "made in Marseille". Et désormais, le club phocéen doit faire face à des attaques en règle de clubs européens, intéressés à l'idée de récupérer les jeunes pépites marseillaises.

Selon Sky Italia, l'AC Milan ne serait pas insensible au talent de Romain Da Silva Pereira qui leur a été proposé ces derniers jours. Titulaire avec les U17 de l'OM et buteur face à Istres fin août, ce jeune défenseur central marseillais de 16 ans pourrait rejoindre prochainement le club lombard. À suivre.