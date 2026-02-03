Menu Rechercher
Algérie : Djamel Belmadi n’a touché aucune indemnité en quittant la sélection

Djamel Belmadi avec l'Algérie. @Maxppp

La fin de l’aventure entre Djamel Belmadi et la sélection algérienne s’est conclue sans indemnité pour l’ancien sélectionneur. Limogé après l’élimination précoce lors de la CAN 2023, Belmadi avait initialement discuté d’une résiliation à l’amiable avec la Fédération algérienne de football (FAF), qui lui proposait trois mois de salaire. Mais frustré et se sentant trahi, il a refusé ce compromis et quitté l’Algérie sans accord écrit, laissant le dossier en suspens.

Sur le plan réglementaire, le délai de prescription pour réclamer un dédommagement selon le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA expirait le 31 janvier 2026. N’ayant entrepris aucune démarche, Belmadi n’a donc perçu aucune indemnité, et le dossier est désormais clos selon La Gazette du Fennec. Aujourd’hui entraîneur d’Al Duhail au Qatar, l’ancien sélectionneur semble tourner la page, mettant fin officiellement à un chapitre marqué par le sacre à la CAN 2019 et une sortie plus que frustrante.

