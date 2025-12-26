Les médias belges outrés par la polémique qui s’abat sur Rudi Garcia

Rudi Garcia va bientôt fêter son premier anniversaire à la tête de la Belgique. Nommé en janvier 2025, l’entraîneur français de 61 ans a certes débuté par une défaite 3 buts à 1 face à l’Ukraine en mars dernier, mais son bilan global est plus que positif. Battus au barrage aller par les Ukrainiens, les Diables Rouges ont su renverser la vapeur à domicile (3-0) pour se maintenir au sein de la division A de la Ligue des Nations. La Belgique s’est également qualifiée sans trembler pour la prochaine Coupe du Monde 2026 après 5 victoires et 3 nuls. Sur le papier, Rudi Garcia a donc rempli sa mission.

Garcia recadré publiquement

Ces derniers jours, l’ancien coach de l’OM, de l’OL et du LOSC est pourtant au coeur d’une polémique inattendue. La raison ? Garcia a récemment affiché son soutien à Nicky Hayen, suite à son renvoi du Club Bruges. «Il est illogique de limoger un entraîneur qui a accompli de grandes choses, qui a su tirer le meilleur de son équipe et qui a obtenu des résultats en Ligue des champions. Nous avons besoin d’entraîneurs belges comme lui». Un soutien public qui a valu au sélectionneur des Diables de se faire taper sur les doigts. Dans un communiqué, la fédération belge a en effet recadré publiquement son sélectionneur en se désolidarisant de ses propos.

«La Fédération n’a pas apprécié une déclaration de Rudi Garcia. Face aux critiques formulées par le sélectionneur national à l’égard du FC Bruges concernant le licenciement de Nicky Hayen, il est rappelé qu’une telle décision relève exclusivement des parties concernées et qu’il s’agissait d’une affaire interne au club, comme dans d’autres situations similaires. La Fédération estime qu’il convient de se concentrer sur son propre fonctionnement et ses ambitions. L’Union belge souligne que les relations et la collaboration avec l’ensemble des clubs, à tous les niveaux, se déroulent de manière excellente.» Une réaction que beaucoup de médias n’ont pas comprise. En clair, plusieurs journalistes et consultants belges ont reproché à l’Union belge de s’être tirée toute seule une balle dans le pied en s’offrant une polémique inutile.

Du rififi entre Garcia et la fédération belge ?

«On est encore dans un pays où on est en droit de donner son avis. Il est français et entraîneur de l’équipe nationale, mais a le droit de discuter de ce genre de problème. Les dictatures, c’est terminé. Il y a une solidarité de plus en plus présente concernant ce boulot très difficile. Je trouvais logique qu’il donne son avis et il l’a en plus fait de manière très honnête», a déclaré ces derniers jours l’ancien international belge Philippe Albert, devenu consultant pour la RTBF. « Alors ça, je n’ai jamais vu. La fédération va créer un problème là où il ne devrait pas y en avoir. Qu’est-ce qu’on en a à foutre qu’il dise ça ? Il a le droit de penser ce qu’il veut », a lancé le journaliste Marc Delire dans l’émission Le Vestiaire diffusée sur RTL. Un avis partagé par un autre ancien Diable Rouge, Steven Defour. «C’est créer des problèmes pour rien. Recadrer pour un avis qu’il a sur le football belge».

Pour certains, la réaction de la fédération belge ne serait cependant pas anodine. Pour Marc Delire, le communiqué de l’Union belge est la conséquence d’une demande de Bart Verhaeghe, le président du Club Bruges, auprès de Vincent Mannaert, le DTN de la Belgique. Le journaliste Kevin Sauvage va même un peu plus loin en affirmant que cette affaire démontre qu’il existe des frictions entre Rudi Garcia et les dirigeants de la fédération belge. «Je ne pense pas que les deux hommes soient encore sur la même longueur d’onde. J’ai l’impression qu’on attend Rudi Garcia au tournant et à chaque fois qu’il y a un problème, qui n’en est même pas un, on essaie de le descendre. Je trouve ça d’une stupidité sans nom.» A six mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde, la Belgique est-elle en train de s’offrir une polémique dont elle aurait très bien pu se passer ? À en croire certains, cette affaire conforte l’idée que Garcia rendra sans doute son tablier une fois rentré des États-Unis…